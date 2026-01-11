Primavera il Milan perde contro il Torino | la striscia di imbattibilità in campionato si interrompe
Il Milan Primavera interrompe la propria serie di risultati positivi, sconfitta 1-0 dal Torino grazie a un gol di Zeppieri. Questa vittoria del Torino segna una battuta d’arresto per i rossoneri, che avevano già subito una sconfitta in Coppa Italia. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica, evidenziando alcune difficoltà della squadra in questa fase della stagione primaverile.
Dopo la sconfitta in Coppa Italia, cade ancora il Milan Primavera. Con il Torino finisce 1-0 grazie al gol di Zeppieri. Ecco il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Primavera: vittoria di misura sul Milan, il Parma è ai quarti di Coppa; PRIMAVERA 1: JUVENTUS-PARMA 0-0; Batte la prima in classifica e riaccende i sogni di gloria: il Milan riparte come meglio non si può; Cremonese Primavera, occasione sprecata. Vince il Toro 2-0.
Primavera Torino-Milan 1-0: il tabellino - Milan, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino. toro.it
Primavera, Milan-Roma 2-1: Castiello la decide nel finale - I giallorossi di Guidi perdono la prima partita del 2026. ilromanista.eu
Coppa Italia Primavera, Milan-Parma finisce 0-1: rossoneri eliminati - Dalla finale disputata e poi persa della scorsa stagione all'eliminazione avvenuta nella giornata odierna contro i gialloblù ... msn.com
VINCE LA PRIMAVERA! Vittoria di misura dei ragazzi granata contro il Milan per 1-0 che si affacciano alla zona play-out. Il tecnico Francesco Baldini ha commentato in esclusiva ai microfoni di Toro News. Sul lavoro ha detto che: “Ho uno staff di alto li - facebook.com facebook
Primavera 1, pagelle Torino-Milan 1-0: bene Pandolfi e Longoni. Ma mancano i guizzi #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
