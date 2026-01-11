Il Milan Primavera interrompe la propria serie di risultati positivi, sconfitta 1-0 dal Torino grazie a un gol di Zeppieri. Questa vittoria del Torino segna una battuta d’arresto per i rossoneri, che avevano già subito una sconfitta in Coppa Italia. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica, evidenziando alcune difficoltà della squadra in questa fase della stagione primaverile.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, cade ancora il Milan Primavera. Con il Torino finisce 1-0 grazie al gol di Zeppieri. Ecco il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primavera, il Milan perde contro il Torino: la striscia di imbattibilità in campionato si interrompe

