Milan-Lecce Allegri punta ai 20 risultati consecutivi senza sconfitta | nel mirino Capello

Stasera, nel match tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere un record di 20 risultati consecutivi senza sconfitte, un risultato che non si verificava dai tempi di Fabio Capello. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, con l’obiettivo di consolidare una serie positiva e mantenere alta la propria posizione in classifica.

Dopo il notevole successo contro il Como di Cesc Fabregas, recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo questa sera per sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco. In occasione del 21^ turno di campionato, il Milan ha un obiettivo chiaro in testa. Dare seguito all'ultima vittoria portando a casa anche stasera i tre punti, in modo da tornare vicino all'Inter capolista, attualmente prima a sei lunghezze dai rossoneri secondi. Oltre a questo, il Diavolo, e in particolare Massimiliano Allegri, ha messo nel mirino una statistica che dura da più di 30 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si prepara ad affrontare una fase senza impegni europei, grazie a un calendario meno fitto rispetto alle stagioni passate. Questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità per consolidare la posizione in campionato e lavorare su aspetti tecnici e tattici. Capello sottolinea l’importanza di approfittare di questa occasione, mentre Allegri invita a mantenere alta la concentrazione, alzando così l’asticella delle aspettative.

