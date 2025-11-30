Serie A è crisi senza fine per la Fiorentina | sconfitta a Bergamo e ultima posizione in campionato
Inter News 24 Serie A, la squadra di Vanoli cade 2-0 contro l’Atalanta e resta in fondo alla classifica! Crisi buia per la Viola che non si rialza dal fondo. La Fiorentina continua a vivere un momento di crisi, con la squadra di Vanoli che non riesce a uscire dalla zona di fondo classifica dopo l’ennesima sconfitta in Serie A. La partita contro l’ Atalanta al Gewiss Stadium si conclude con un 2-0 a favore dei bergamaschi, grazie ai gol di Kossounou e Lookman. La Dea torna così alla vittoria in campionato dopo un periodo difficile, mentre i toscani continuano a non trovare il successo e rimangono fermi all’ultima posizione della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie A, in campo Roma-Napoli: sfida per la vetta Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola
