La Fiorentina sprofonda anche contro il Sassuolo per 3-1 | è l'ottava sconfitta in campionato

Il Sassuolo batte la Fiorentina in rimonta e la condanna all'ultimo posto in classifica: 3-1 per la squadra di Grosso che nel finale viene anche espulso per proteste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ancora ko - Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. Lo riporta sport.sky.it

Infortunio Pinamonti in Sassuolo-Fiorentina, cosa si è fatto? Costretto al cambio: il motivo e i tempi di recupero - L’attaccante del Sassuolo è costretto ad alzare bandiera bianca ad inizio secondo tempo della sfida della quattordicesima giornata di Serie A: le prime sensazioni dopo la sostituzione. calciomercato.com scrive

