Finita malissimo Brutta notizia per Milly Carlucci e Rai Uno
La serata tv del 6 dicembre ha regalato al pubblico televisivo un altro capitolo delle sfide più combattute della stagione. Da una parte la finalissima di Tu sì que vales, punta di diamante del sabato di Canale 5; dall’altra Ballando con le stelle, programma storico di Rai Uno, con i concorrenti impegnati in una puntata decisiva per l’accesso alla semifinale. Due programmi top della generalista, due titoli capaci di attirare pubblici fedeli e trasversali. Un confronto che già alla vigilia prometteva scintille e che ha messo in campo le due regine indiscusse del prime time italiano. Maria De Filippi e Milly Carlucci sono state ancora una volta le protagoniste assolute del sabato sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
