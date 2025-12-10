E niente tutto saltato Barbara D’Urso una brutta notizia | è finita così
Negli ultimi mesi, il nome di Barbara D’Urso è stato al centro di numerose speculazioni e discussioni sul suo percorso televisivo. La sua presenza continua a suscitare interesse e curiosità, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e dei media sul suo futuro professionale.
Negli ultimi mesi, il nome di Barbara d’Urso è tornato prepotentemente al centro del dibattito televisivo, alimentando una fitta rete di rumor e indiscrezioni sul suo futuro professionale. Mentre la sua parentesi a Ballando con le stelle segna un grande ritorno in Rai, in molti si chiedono quale sarà la prossima mossa della conduttrice partenopea. Le voci si sono moltiplicate, ma nessuna conferma è ancora arrivata dai vertici Rai, lasciando aperto un ventaglio di possibilità che continua a far discutere. Nelle ultime ore, però, un nuovo pettegolezzo ha catturato l’attenzione del web. A riportarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui nei mesi scorsi sarebbe stato abbozzato un accordo tra la d’Urso e un’emittente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Insieme a Gioacchino Genchi aveva lavorato sui dispositivi elettronici del giudice saltato in aria con la moglie e la sua scorta. Ma se Genchi era stato trasferito al reparto Celere, Luciano Petrini viene trovato con il cranio sfondato nel 1996. Si archiviò tutto colle - facebook.com Vai su Facebook
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com