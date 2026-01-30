Cesena ad Avellino per ripartire Mignani | Ci sarà da soffrire

Domani pomeriggio il Cesena affronta l’Avellino in una trasferta lunga e impegnativa. Mignani lo sa e avverte che ci sarà da soffrire. La squadra è concentrata e preparata, ma l’allenatore non nasconde le difficoltà. La partita potrebbe essere decisiva per ripartire dopo un periodo complicato. La conferenza di Mignani è stata anticipata per permettere ai giocatori di concentrarsi al massimo.

Conferenza di Michele Mignani anticipata in vista della gara in programma per domani pomeriggio a causa della lunga trasferta per raggiungere Avellino. Tre sconfitte nelle ultime 4 partite e soprattutto tanta tristezza dopo aver perso con un Bari apparso inferiore. "E' un momento particolare - ha analizzato il tecnico bianconero - se penso ai match con Bari ed Empoli dalle quali abbiamo raccolto zero punti, posso affermare che avremmo meritato di più. Il calcio è questo, gli episodi sono determinati da interpreti bravi a far pendere gli equilibri per cui spesso i risultati non rispecchiano l'andamento della gara.

