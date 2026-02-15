Midterm: i Democratici contro Trump scelgono tre outsider senza niente da perdere. Domenica, tre candidati fuori dal sistema politico tradizionale si sono presentati in una campagna elettorale che si fa sempre più accesa. Loro, sconosciuti agli elettori, puntano a scuotere le basi dei partiti tradizionali e a portare nuova energia nel panorama politico. Uno di loro, ex musicista, ha scattato selfie con i supporter durante un comizio, dimostrando un approccio diretto e informale.

Non è da tutti essere un politico e ritrovarsi circondato da persone che vogliono un selfie. Certo, magari aiuta essere un volto noto della musica che ha appena scelto di scendere in campo. È quello che è successo lo scorso autunno a Washington, come raccontato dal New York Times, a Bobby Pulido, 52enne star della musica Tex-Mex. Uno che sul comodino ha non uno, ma ben due Latin Grammy. E ora ha deciso di stoppare la carriera da cantante per tentare l’impresa di conquistare con il Partito democratico il 15esimo distretto del Texas, dal forte dna repubblicano. Non è l’unico profilo che sorprende tra gli outsider dem in vista delle elezioni di metà mandato in programma a novembre del 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Midterm, la carta dem contro Trump: tre outsider senza niente da perdere

Donald Trump torna a parlare in Iowa e avverte che, se i repubblicani perderanno le elezioni di midterm, potrebbero esserci conseguenze molto serie.

