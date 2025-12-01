Attentato a Ranucci il Viminale aumenta la scorta al giornalista | 4 uomini e l’esercito sotto casa a proteggerlo
Dopo l’ attentato di ottobre e le sue dichiarazioni in commissione Antimafia, il ministero dell’Interno ha deciso di aumentare la scorta nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchiesta Report su Rai 3. Secondo quanto risulta al Fatto, la comunicazione dell’Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale (Ucis) del Viminale è avvenuta domenica 30 novembre. Il livello di sicurezza passerà da quarto a secondo: non più una auto blindata e due uomini di scorta, ma due blindate e quattro uomini, oltre all’ esercito che presidierà la sua casa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
