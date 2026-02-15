Michele Albanese l’Italia perde un giornalista coraggioso | la nota di Libera Calabria

Michele Albanese, giornalista di 66 anni, è morto domenica mattina, dopo aver combattuto contro una grave malattia. La sua scomparsa è stata annunciata da Libera Calabria, che ha sottolineato il suo ruolo di cronista impegnato nel denunciare le ingiustizie. Albanese lasciava dietro di sé un lavoro intenso e numerose inchieste su criminalità e corruzione nel Sud Italia.

Domenica mattina è scomparso a 66 anni Michele Albanese, redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ ANSA. Con la sua scomparsa, la Calabria perde “un giornalista tutto d’un pezzo, un vero cronista di strada che ha saputo leggere il territorio e le dinamiche del potere mafioso”, come sottolinea la Segreteria regionale di Libera Calabria. Albanese era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza a causa di complicazioni legate a un infarto. Lascia la moglie Melania e le due figlie, Maria Pia e Michela. Nato a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, Albanese ha dedicato la sua carriera giornalistica alla lotta contro la ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

