Morto il giornalista Michele Albanese simbolo della lotta alla ‘ndrangheta
Il giornalista Michele Albanese è morto oggi all'età di 66 anni all'ospedale di Cosenza, forse a causa di una grave malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi. Albanese, noto per aver denunciato spesso le attività della ‘ndrangheta, aveva dedicato la sua vita a portare alla luce i crimini della criminalità organizzata. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi si è impegnato contro la criminalità calabrese.
(Adnkronos) – È scomparso oggi, domenica 15 febbraio, all'età di 66 anni, all'ospedale di Cosenza, il giornalista Michele Albanese. Era ricoverato da alcuni mesi nel reparto di Rianimazione per le complicazioni sorte in seguito a un infarto. Nato a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, Albanese era una colonna portante del 'Quotidiano del Sud'
Michele Albanese, morto il giornalista anti-‘ndrangheta: era sotto scorta dal 2014
Michele Albanese, giornalista noto per le sue inchieste contro la ‘ndrangheta, è morto questa mattina.
Addio il giornalista Michele Albanese, sotto scorta dal 2014
Michele Albanese, noto giornalista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ANSA, è morto all’ospedale di Cosenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
