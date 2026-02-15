Miasmi in tutto l' agro aversano esposto del Comitato Kosmos | Accertamenti urgenti per la salute pubblica

Il Comitato Kosmos denuncia i cattivi odori che da settimane si sentono nell’agro aversano, causati da un presunto sversamento illecito di rifiuti. La presenza di miasmi intensi ha portato i residenti a lamentarsi e a chiedere interventi immediati. Le autorità stanno già facendo verifiche sul territorio per capire l’origine degli odori e tutelare la salute pubblica.

Denuncia ai Carabinieri di Giugliano, coinvolto il Comune di Trentola Ducenta. Nel mirino impianti industriali e depuratori TRENTOLA DUCENTA (CE) – I persistenti cattivi odori che da settimane interessano l'area compresa tra il Giuglianese e l'Aversano approdano ufficialmente all'attenzione delle forze dell'ordine. Una delegazione del Comitato Kosmos ha presentato un esposto formale presso la stazione dei Carabinieri di Giugliano, chiedendo verifiche puntuali su fenomeni ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Comitato Kosmos Oggi, 13 febbraio 2026, una delegazione del Comitato Kosmos ha presentato formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania in merito ai persistenti e gravi fenomeni di miasmi che da settimane interessano il