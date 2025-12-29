Agro Aversano escalation di violenza tra giovanissimi | 19enne accoltellato a Sant’Arpino

Nell’area dell’Agro Aversano, un episodio di violenza tra giovani ha portato al ferimento di un 19enne con un coltello a Sant’Arpino. La situazione evidenzia un crescente problema di escalation di violenza tra i giovanissimi, in particolare nelle zone di confine tra Napoli e Caserta. Un fenomeno che richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori incidenti e garantire maggiore sicurezza nella comunità.

