Mezza maratona di Scandicci

La Mezza Maratona Città di Scandicci, giunta alla sua 22ª edizione, è una delle tradizioni più consolidate del calendario nazionale Uisp. Questa gara rappresenta un momento di incontro e di passione per i runner, offrendo un percorso che attraversa il territorio di Scandicci e le sue realtà circostanti. Un appuntamento che si conferma come occasione di sport e partecipazione per atleti di ogni livello.

E' alla sua edizione numero 22 la Mezza Maratona Città di Scandicci, una delle grandi classiche del calendario nazionale Uisp. Una prova che nel corso degli anni ha fatto la storia del podismo toscano tanto che molti la interpretano come il primo grande evento della stagione. Appuntamento fissato.

Xavier Chevrier vince la mezza maratona delle Due Perle in Liguria. #aostasera #sport x.com

Xavier Chevrier ha rispettato il pronostico imponendosi alla Mezza Maratona delle Due Perle, chiusa in 1h04’25”. In Valle d’Aosta spazio anche al cross di Saint-Christophe, valido per i Campionati regionali e di società. #aostasera #sport facebook

