Meteo Roma e Lazio 16 febbraio 2026 | torna il sole freddo al mattino

Il sole torna sulla Lazio il 16 febbraio 2026, portando giornate più limpide e temperature più rigide al mattino. La causa è l’alta pressione che si rafforza sulla regione, lasciando spazio a cieli sereni e poca umidità. La colonnina di mercurio scenderà sotto zero nelle prime ore, con temperature che si attestano intorno ai 2-3 gradi. Con il cielo sgombro da nuvole, il clima diventa più freddo rispetto ai giorni scorsi.

Meteo Roma e Lazio, lunedì 16 febbraio 2026. Tempo stabile e più soleggiato, freddo al mattino La giornata di lunedì 16 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile sulla Lazio grazie al ritorno dell'alta pressione. Dopo qualche residua nuvolosità notturna, il cielo tenderà a rasserenarsi su gran parte del territorio. Il clima resterà tipicamente invernale nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si registrerà un lieve aumento delle temperature, soprattutto lungo la costa. Previsioni meteo Roma. A Roma il tempo sarà in prevalenza soleggiato. La mattina si presenterà fredda, con possibili foschie nelle periferie e nelle aree lungo il Tevere, ma nel corso della giornata il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso.

Il sole torna a splendere su Roma e la Lazio dopo giorni di nuvole e pioggia, grazie a un cambiamento nelle correnti atmosferiche che ha portato un'aria più stabile.

