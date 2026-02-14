Il sole torna a splendere su Roma e la Lazio dopo giorni di nuvole e pioggia, grazie a un cambiamento nelle correnti atmosferiche che ha portato un'aria più stabile. La domenica 15 febbraio 2026, il cielo si apre e il clima invernale si mantiene, con temperature che si aggirano intorno ai 10 gradi. Le strade della città sono più vivaci, mentre i cittadini approfittano di questa pausa dal maltempo per uscire di casa.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, domenica 15 febbraio 2026. Migliora il tempo ma resta il clima invernale La giornata di domenica 15 febbraio 2026 sarà caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla Lazio dopo il passaggio delle correnti umide dei giorni precedenti. Al mattino persisteranno nubi sparse, soprattutto sui settori interni, mentre dal pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite. Le temperature rimarranno tipicamente invernali, con aria più fredda nelle ore notturne e mattutine.?? Meteo Roma. A Roma la giornata inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite sempre più ampie nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 15 febbraio 2026: torna il sole dopo le nuvole

La giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 si presenta con molte nuvole sulla capitale e la regione.

Le previsioni meteorologiche indicano un cielo nuvoloso con piogge a intermittenza fino a lunedì.

