Meteo Roma e Lazio 26 gennaio 2026 | tempo stabile e freddo al mattino

Previsioni meteo per Roma e Lazio il 26 gennaio 2026: giornata caratterizzata da tempo stabile e temperature basse, soprattutto al mattino. Inizialmente freddo e con cieli poco nuvolosi, il clima si mantiene invernale durante tutta la giornata, con lievi aumenti delle temperature nel corso delle ore. Un quadro meteorologico che invita a prestare attenzione alle condizioni di freddo nelle prime ore del giorno.

?? Meteo Roma e Lazio – Lunedì 26 Gennaio 2026. Tempo stabile, freddo al mattino e clima invernale Roma: cieli poco nuvolosi e temperature in lieve rialzo. A Roma la giornata di lunedì 26 gennaio sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio nelle ore centrali. Il freddo sarà più marcato al primo mattino, mentre nel pomeriggio le temperature risulteranno più miti. Temperature: min 3°C max 14°C. Venti: deboli settentrionali. Precipitazioni: assenti.? Previsioni meteo nel Lazio – dettaglio per provincia. Provincia di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

