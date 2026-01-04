Allerta meteo in Campania oggi | piogge e rischio idrogeologico fino a lunedì

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, segnalando precipitazioni previste anche intense e un possibile rischio idrogeologico fino a lunedì. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza. La situazione richiede attenzione, soprattutto nelle zone più vulnerabili del territorio regionale.

La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania di colore giallo: previste precipitazioni anche intense e possibili criticità idrogeologiche su vaste aree del territorio. La Protezione Civile della Regione ha emanato un'allerta meteo in Campania di colore giallo valida dalle ore 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 15.

In Campania allerta meteo gialla dalle 15 di oggi per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio, sulle seguenti zone ... ansa.it

Allerta meteo gialla in Campania fino alle 15 di lunedì 5 gennaio: rischio allagamenti e frane - In una nota la Protezione Civile della Regione Campania spiega di aver «emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle ... msn.com

