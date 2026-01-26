Inizio settimana con il sole ma durerà poco | in arrivo la pioggia

L'inizio della settimana si presenta con condizioni di sole e clima stabile, ma questa situazione sarà di breve durata. A partire dalla serata di martedì, infatti, un'area di instabilità porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge sparse che si intensificheranno da mercoledì. È importante quindi programmare le attività tenendo presente il cambiamento del tempo nel corso dei prossimi giorni.

