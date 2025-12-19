Preparatevi a un cambiamento nel tempo: nelle prossime ore, l’Italia meridionale affronterà un’ondata di maltempo, mentre una nuova perturbazione si avvicina in vista del Natale. Gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP segnalano condizioni instabili in molte zone, richiedendo attenzione e precauzioni. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa fase meteorologica.

© Retemeteoamatori.it - Meteo: maltempo in arrivo all’estremo Sud, poi nuova perturbazione verso Natale

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 19 dicembre 2025 – Nelle prossime ore una fase di maltempo interesserà parte dell’Italia, con particolare attenzione alle regioni meridionali. Tra oggi e domenica 21 dicembre sono previste due perturbazioni, responsabili di un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, preludio a una settimana natalizia instabile e con precipitazioni diffuse. La prima perturbazione, raggiungerà Sicilia e Calabria tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Sono attese piogge diffuse, localmente moderate, specie sui settori ionici e tirrenici delle due regioni. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Leggi anche: Meteo: freddo, neve e pioggia verso il Sud. In arrivo una nuova perturbazione

Leggi anche: Meteo Italia: ancora freddo e maltempo al Sud e Adriatico. Migliora sabato, ma nuova perturbazione attesa domenica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo: maltempo all'estremo Sud nelle prossime ore. Le previsioni - Tra oggi (19 dicembre) e domenica 21 transiteranno due perturbazioni: la prima di queste (la n. meteo.it