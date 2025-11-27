La Piscina Comunale chiusa al pubblico intervento urgente all' impianto di riscaldamento
La Piscina Comunale sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l'esecuzione di un intervento urgente di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento. Un intervento che si è reso necessario per evitare il rischio di compromissione del funzionamento delle caldaie e deve. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Piscina comunale di via degli Sport, riapertura al pubblico dal pomeriggio di giovedì 27 novembre. Conclusi gli interventi di manutenzione, corsie nuovamente disponibili dalle 14 - facebook.com Vai su Facebook
La piscina comunale è chiusa, attese nuove valutazioni - L’Amministrazione in prima linea per cercare una soluzione funzionale Montecatini Terme (Pistoia), 5 settembre 2024 – ... Segnala lanazione.it
Rimini, piscina comunale chiusa fino al primo dicembre per problemi alla caldaia - La Piscina Comunale di Rimini sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di manutenzione ... Da corriereromagna.it
La piscina resta chiusa, il Comune va avanti con il progetto del nuovo Palazzetto - Lucca, 7 giugno 2025 – Dopo le polemiche e il preannuncio di un nuovo ricorso al Tar, per la vicenda della gestione della piscina ormai chiusa da lungo tempo, la giunta comunale nell’ultima seduta ... Secondo lanazione.it