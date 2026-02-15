Messina piange Nino Bellinghieri storico cameraman | Un sorriso al mattino un professionista raro

Nino Bellinghieri, noto cameraman di Rtp, è morto dopo aver lavorato per oltre trent’anni a documentare la vita di Messina. La sua perdita colpisce profondamente chi lo ha conosciuto, perché il suo sorriso mattutino e la passione per il suo lavoro sono rimasti impressi a molti. Per decenni, ha catturato immagini che hanno fatto diventare un patrimonio della città, portando la realtà di Messina negli studi televisivi. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i colleghi e nella memoria dei cittadini.

È mortoo Nino Bellinghieri, storico cameraman di Rtp, che per oltre trent’anni ha raccontato la vita di Messina attraverso il suo obiettivo. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, e i social si sono subito riempiti di messaggi, ricordi e condoglianze. “Una notizia che lascia senza fiato. È andato via, all’improvviso, una persona perbene, dolce, gentile e garbata come poche,” ha scritto il consigliere Alessandro Russo. “Il caro Nino Bellinghieri era un sorriso al mattino, la battuta simpatica sempre con quello sguardo buono e mite. Mi ha visto crescere negli anni: un cammino che si interrompe oggi troppo presto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina si congeda da Giuseppe Aristotele Malatino, nato nel 1947, stimato giurista e studioso della cultura locale.

Nino Marino, segretario della Uila Catania-Messina, ha ribadito l’impegno dell’associazione contro il caporalato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.