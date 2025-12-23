Messina piange Giuseppe Aristotele Malatino storico giurista e studioso di cultura locale
Messina si congeda da Giuseppe Aristotele Malatino, nato nel 1947, stimato giurista e studioso della cultura locale. Ieri, nella chiesa di San Francesco dell’Immacolata, la comunità ha reso omaggio a uno dei ultimi rappresentanti della storica Scuola Giuridica messinese, riconoscendo il suo contributo alla conoscenza del patrimonio culturale e giuridico della città.
