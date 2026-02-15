Messina perde Nino Bellinghieri | la telecamera che raccontò trent’anni di storia e un uomo dal cuore gentile

Nino Bellinghieri, noto cameraman di Messina, è morto ieri, 14 febbraio 2026, a causa di un malore improvviso. La sua telecamera ha ripreso oltre trent’anni di vita cittadina, catturando momenti importanti e storie di persone comuni. Bellinghieri era molto conosciuto anche per la sua attenzione ai dettagli e il modo gentile di lavorare con colleghi e cittadini. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione locale e tra chi lo ha incontrato durante le riprese nelle strade di Messina.

Messina piange Nino Bellinghieri, testimone silenzioso di una città in trasformazione. Messina è in lutto per la scomparsa di Nino Bellinghieri, storico cameraman di Rtp, avvenuta ieri, 14 febbraio 2026. Da oltre trent’anni, la sua telecamera ha documentato la vita quotidiana e gli eventi significativi della città, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità giornalistica e tra coloro che lo hanno conosciuto. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita per chiunque abbia a cuore la memoria visiva della provincia. Un professionista discreto e appassionato. Nino Bellinghieri non era solo un tecnico della ripresa, ma un osservatore attento e partecipe della realtà messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu Messina piange Nino Bellinghieri, storico cameraman: “Un sorriso al mattino, un professionista raro” Nino Bellinghieri, noto cameraman di Rtp, è morto dopo aver lavorato per oltre trent’anni a documentare la vita di Messina. L’uomo che scappò per trent’anni: il ritratto di Messina Denaro in serie con Guanciale Martedì sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di *L’invisibile*, la serie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: E’ morto Nino Bellinghieri, storico cameramen di Rtp. E’ morto Nino Bellinghieri, storico cameramen di RtpMESSINA. E’ morto Nino Bellinghieri, storico cameraman di Rtp, la cui telecamera per oltre trent’anni ha raccontato la città entrando nelle case di centinaia di migliaia di messinesi ogni giorno. Ci l ... letteraemme.it Addio a Nino Bellinghieri, grande uomo e professionista. Con la sua telecamera ha raccontato MessinaCi sono notizie che non solo non vorresti mai ricevere ma non vorresti nemmeno scrivere. Perché il dolore non si può mettere nero su bianco , perché oltre ... messina.gazzettadelsud.it Un dolore immenso per tutta la famiglia di Rtp e Gazzetta del Sud. Ci ha lasciato improvvisamente Nino Bellinghieri, il nostro cameraman. Un uomo di una dolcezza e di una gentilezza fuori dal comune. Ciao Nino... facebook