L’uomo che scappò per trent’anni | il ritratto di Messina Denaro in serie con Guanciale

Martedì sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di *L’invisibile*, la serie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. Per trent’anni il boss mafioso è rimasto in fuga, nascosto tra le pieghe di una vita normale. Ora, la fiction prova a raccontare quella lunga attesa, con un ritmo serrato e senza fronzoli.
Martedì 3 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima puntata di *L’invisibile*, la miniserie in quattro episodi che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante per trent’anni. La storia, diretta da Michele Soavi e scritta da Pietro Valsecchi, si concentra sugli ultimi mesi dell’operazione che ha portato al suo arresto il 16 gennaio 2023 a Palermo. Al centro del racconto c’è il Colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, capo della squadra del Ros incaricata di rintracciare il boss. L’operazione, battezzata “Tramonto” in omaggio a una poesia scritta da una giovane vittima della mafia, ha solo tre mesi di tempo per portare a termine il sogno di un’intera generazione di antimafiosi: catturare l’uomo che per tre decenni è riuscito a sfuggire a tutte le retate, alle intercettazioni, ai servizi segreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
