Martedì sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di *L’invisibile*, la serie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro. Per trent’anni il boss mafioso è rimasto in fuga, nascosto tra le pieghe di una vita normale. Ora, la fiction prova a raccontare quella lunga attesa, con un ritmo serrato e senza fronzoli.

Martedì 3 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima puntata di *L’invisibile*, la miniserie in quattro episodi che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante per trent’anni. La storia, diretta da Michele Soavi e scritta da Pietro Valsecchi, si concentra sugli ultimi mesi dell’operazione che ha portato al suo arresto il 16 gennaio 2023 a Palermo. Al centro del racconto c’è il Colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, capo della squadra del Ros incaricata di rintracciare il boss. L’operazione, battezzata “Tramonto” in omaggio a una poesia scritta da una giovane vittima della mafia, ha solo tre mesi di tempo per portare a termine il sogno di un’intera generazione di antimafiosi: catturare l’uomo che per tre decenni è riuscito a sfuggire a tutte le retate, alle intercettazioni, ai servizi segreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’uomo che scappò per trent’anni: il ritratto di Messina Denaro in serie con Guanciale

Approfondimenti su Messina Denaro

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Messina Denaro

Argomenti discussi: L'uomo che fuggì dal futuro di George Lucas celebrato dal suo cosceneggiatore Walter Murch; L’Angelo della morte torna sullo schermo: il mostro che il mondo lasciò scappare; Vede la Polizia Locale mentre è intento a spacciare, scappa ma viene fermato. Denunciato un 27enne; Vede gli agenti e scappa, ma perde il suo kit: rinvenuti un'accetta e una mazza, ecco a cosa gli servivano.

Ferì la ex e scappò, aggressore resta in carcereSì le ho dato una coltellata sul fianco ma le altre ferite se le è provocate lei cadendo sul coltello. È quanto ha detto alla giudice Salvatore Panzica, l'uomo di 68 anni fermato dopo che aveva ... ansa.it

L'invisibile stasera su Rai 1 EPISODIO 1: Il Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) è a capo della squadra di Carabinieri del Ros incaricati di ritrovare il boss latitante Matteo Messina Denaro (Ninni Bruschetta). Fra gli uomini di Gambera vi sono il leale - facebook.com facebook

Un ultimatum: 3 mesi per catturare Matteo Messina Denaro. Vietato fallire. La serie completa #LInvisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro da stasera su RaiPlay e la prima puntata in prima serata su Rai1 x.com