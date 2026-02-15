Messa in tv 15 febbraio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 15 febbraio 2026, la messa sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e Canale 5, causando la possibilità di seguirla comodamente da casa. La Rai e Mediaset hanno programmato le rispettive trasmissioni alle ore 10:00, con una copertura che interesserà tutto il pubblico italiano. La messa si terrà nella chiesa di San Giovanni, nel centro di Roma, e sarà disponibile anche in streaming sui siti ufficiali delle due emittenti.

Dove vedere la Messa in tv oggi, 15 febbraio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 15 febbraio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 15 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Fermo. DOMENICA 15 FEBBRAIO Santa Messa solenne in diretta dalla Basilica di sant'Antonio di Padova. Domenica 15 febbraio 2026 Ore 11.00 S. Messa solenne, presieduta da p. Antonio Ramina, Rettore della Basilica Ore 18.00 S. Messa cantata presieduta da p.