Messa in tv 1 febbraio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Questa domenica, la messa del 1 febbraio 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5. Gli spettatori potranno seguirla negli orari abituali, senza perdere neppure un minuto. La funzione si svolgerà in un luogo ancora da definire, ma sarà visibile facilmente in televisione e in streaming. Chi vuole seguirla da casa troverà tutte le informazioni sui canali e gli orari sul sito delle emittenti.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 febbraio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 febbraio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, recentemente restaurata e riaperta al culto.

