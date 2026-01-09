Crans Montana iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a una messa di suffragio presso la basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana. All’evento erano presenti autorità e rappresentanti istituzionali, in un momento di commemorazione e rispetto.

Roma, 9 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso dove sta per iniziare la messa di suffragio per Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, vittime dell’incendio di Crans Montana. La premier ha salutato i familiari presenti fermandosi a dare qualche parola di conforto per poi prendere posto in prima fila accanto al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lungo l’abbraccio con la mamma di Achille Barosi, arrivata qualche minuto dopo la premier. Prima dell’inizio della messa, diversi ministri si sono fermati a salutare i familiari presenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Strage di Crans Montana: cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron. A Roma una messa: presenti Meloni e Schlein Leggi anche: Messa per la strage di Crans-Montana, Meloni invita il Colle Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana: tutte le vittime identificate; Strage di Crans Montana. «Luminarie spente 24 ore e una messa»; Achille Barosi e Chiara Costanzo, folla a Milano per i funerali delle vittime di Crans-Montana; Difficile identificare le vittime: I parenti cercano disperatamente i loro figli dopo l'inferno di Crans- Montana |. Crans Montana, iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso dove sta ... notizie.tiscali.it

A Roma la messa per le vittime di Crans-Montana con Meloni, i ministri e i leader dell'opposizione - Cardinale Reina nell'omelia: 'Tutti figli nostri, non accada più. ansa.it

A Roma la Messa per le vittime di Crans - Presenti le alte cariche dello Stato e i leader delle opposizioni, per quello che la premier Meloni ha definito un "momento di unità nazionale" ... rainews.it

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t - facebook.com facebook

È stato arrestato Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.