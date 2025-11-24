Assordati dall’inquinamento acustico | dall’udito al riposo i danni sulla salute Acufene malattia nascosta

Roma, 24 novembre 2025 – Alza il volume: con queste parole Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, ha sfidato il presidente Donald Trump. Una provocazione politica, chiaro. Ma esperti e medici ci dicono che per sentire bene, il volume dobbiamo piuttosto abbassarlo. Perché nelle nostre giornate è già molto alto, troppo alto. Siamo assediati dal rumore, un infinito brusio di sottofondo che ci stordisce, quasi che avessimo paura del silenzio. Inquinamento acustico, che effetti ha sul nostro cervello? L’inquinamento acustico ci fa male. Viviamo nella società dell’inquinamento acustico. Facile pensare subito al traffico – stradale, ferroviario, aereo -, ma basterebbe concentrarci sui nostri tele fonini, che ci accompagnano dal risveglio a notte inoltrata, fonti inesauribili di stimoli, visivi ma anche sonori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

