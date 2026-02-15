Mercato Milan ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo

Il Milan ha fatto passi avanti nel rinnovo di Loftus-Cheek, dopo aver deciso di valorizzare il suo ruolo nel nuovo schema tattico. La società ha deciso di puntare sull’inglese, inserendolo come elemento chiave nel centrocampo di Allegri. La sua trasformazione in campo ha portato a miglioramenti concreti nella manovra della squadra, e ora le trattative per il prolungamento sono in fase avanzata.

