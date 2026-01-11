Milan tra rinnovi e mercato | Maignan vicino Pulisic in agenda Loftus-cheek via? Le ultime

Le ultime notizie sul Milan di Allegri, domenica 11 gennaio 2026: aggiornamenti sui rinnovi, le trattative di mercato e le questioni di formazione. Maignan si avvicina al rinnovo, Pulisic è in agenda, mentre si valutano le eventuali cessioni di Loftus-Cheek. Una panoramica sulle novità più recenti per il club rossonero, tra prospettive future e impegni di campionato.

Le top news di oggi, domenica 11 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra calciomercato e campionato. Milan-Maignan, importanti novità sul rinnovo; Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao); Milan, ora Maignan sembra pronto al rinnovo; Si avvicina il rinnovo di Maignan: esisterebbe un patto col Milan, la situazione. Ordine: "Quando diventerà ufficiale il rinnovo con Maignan, bisognerà ammettere che è stato fatto un ottimo lavoro al terzo piano di casa Milan" - il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo di Mike Maignan: "Precedenza al mercato."

Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto - Tra il Milan e Mike Maignan vige una sensazione di positività crescente, nelle trattative per il rinnovo del contratto del portiere. tuttomercatoweb.com

Milan, Tare: "Maignan? Fiducioso per il suo rinnovo. Lui vuole restare" - Sul rinnovo di Maignan ha detto: "A lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. sport.sky.it

#Milan al lavoro sui rinnovi: per #Pulisic situazione un po' delicata. I dettagli #SempreMilan #calciomercato x.com

Difesa rossonera blindata… a lungo termine! Il Milan punta su sicurezza e continuità anche sui contratti: Maignan e Tomori stanno trattando i rinnovi rispettivamente fino al 2031 e al 2030, mentre Gabbia e Pavlovic sono legati fino al 2029 e al 2028 Un - facebook.com facebook

