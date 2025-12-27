Loftus?Cheek Milan, futuro in bilico: Allegri fa scudo contro le tentazioni di mercato dall’Italia e dall’estero Il futuro di Ruben Loftus-Cheek continua a tenere banco alla vigilia di Milan?Verona. Nonostante le parole distensive di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il centrocampista inglese resta al centro delle voci di mercato, con la Lazio di Maurizio Sarri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Loftus-Cheek Milan, tra campo e mercato: Allegri alza il muro e respinge le sirene italiane ed estere

Leggi anche: Milan, Allegri spegne le voci di mercato su Ricci: “Non si muove. Loftus-Cheek …”

Leggi anche: Calciomercato Milan, futuro in bilico per Loftus-Cheek: sirene turche?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Loftus-Cheek svela cosa servirà contro il Napoli: Abbiamo preparato bene il match, ora facciamolo in campo; Milan, Loftus-Cheek cedibile a gennaio: la situazione e cosa può succedere; Allegri e il rebus attacco contro il Napoli: da Loftus-Cheek e Pulisic a Nkunku e Leao, chi gioca titolare nel Milan; Loftus-Cheek: “Il Napoli è una grande squadra con giocatori pericolosi”.

Allegri allontana le voci su Loftus-Cheek: “E’ importante per noi. L’ho sempre detto” - “Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno”. msn.com