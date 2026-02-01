Una rivolta scoppiata recentemente ha fatto traboccare il vaso in Iran. Le tensioni sono alte e la gente scende in strada, stanca di vivere sotto un regime difficile. Mentre la crisi cresce, le notizie dall’estero sui possibili interventi degli Stati Uniti alimentano ulteriormente il malcontento. Nel frattempo, Nazanine Hozar, autrice iraniana, si lascia coinvolgere dal suo passato e dalla sua storia, dando voce a un Paese in tumulto. La sua saga “Aria”, che ripercorre la Rivoluzione khomeinista, mette in luce le fer

Nazanine Hozar è una scrittrice iraniana autrice di “Aria”, una saga appassionante sullo sfondo della Rivoluzione khomeinista, pubblicata da Einaudi, considerato Il dottor Zivago iraniano. Nazanine ci risponde dal Canada, dove vive da quando è bambina. Si dice molto preoccupata per quanto sta avvenendo in Iran in questi giorni, ma sogna la libertà e la democrazia per il suo amatissimo Paese e ci ricorda che ogni iraniano è proprio come ognuno di noi. Desidera: “Una vita pacifica, essere libero, non vivere nella paura, avere speranze e sogni. Vuole ballare, cantare, dissentire, dire ciò che pensa senza paura di essere punito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Questa rivolta è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'intervento Usa? Ogni guerra è un incubo"

