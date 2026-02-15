I vigili del fuoco di Pisa hanno consegnato 12.800 euro all'AIPD Pisa, contribuendo alla chiusura della 19ª edizione del Memorial Masi. La manifestazione, dedicata alla memoria di Masi, si svolge ogni anno e coinvolge numerosi volontari. Durante l'evento, i pompieri hanno deciso di devolvere l’intero ricavato per sostenere i progetti dell’associazione. La cifra rappresenta un grande supporto per le attività a favore delle persone con sindrome di Down nella zona.

Si è chiusa la 19ª edizione del Memorial Masi con la consegna da parte dei Vigili del Fuoco di Pisa del ricavato della manifestazione alla sezione pisana dell’ Associazione Italiana Persone Down (AIPD), che ha ricevuto 12.800 euro da investire nelle proprie attività associative. "Anche quest’anno un’edizione molto partecipata e un risultato importante. Grazie ad amici, colleghi e a chi ci sostiene acquistando biglietti e calendari: ogni contributo aiuta a tenere vivo il ricordo di Saverio", ha dichiarato Alessandro Martelli, Presidente del Comitato Saverio Masi, che organizza il memorial. La cerimonia si è tenuta presso la caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alla presenza del Comandante, l’ingegner Nicola Ciannelli, dei membri dell’associazione dei Vigili del Fuoco in congedo e del Comitato Saverio Masi, insieme ai partner dell’iniziativa: Sistema Museale di Ateneo, Museo delle Navi Antiche, Mura di Pisa e UISP Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial Masi fa 19 anni. I vigili del fuoco donano 12.800 euro ad Aipd Pisa

