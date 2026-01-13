I Vigili del Fuoco donano le calze della Befana ai bambini dei progetti Sai Ferentino e Sai Frosinone

Recentemente, i Vigili del Fuoco hanno donato le calze della Befana ai bambini dei progetti Sai di Ferentino e Frosinone. Un momento di condivisione che ha portato sorrisi e allegria alle famiglie accolte, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. Questo gesto dimostra l’impegno delle istituzioni locali nel supporto alle attività di integrazione e solidarietà rivolte ai più piccoli.

Un pomeriggio di festa, incontro e sorrisi: è quello che alcuni giorni fa hanno vissuto i bambini e le famiglie accolte dai progetti di accoglienza di migranti Sai Ceccano e Sai Frosinone, che hanno ricevuto le tradizionali calze della Befana direttamente dai Vigili del Fuoco del Comando.

VIDEO | In pediatria è arrivata la Befana dei vigili del fuoco - Calze donate dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per il secondo anno consecutivo e dall’Associazione ... arezzonotizie.it

Vigili portano calze in pediatria - Questa mattina la Befana dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. teletruria.it

A Empoli, piazza Farinata degli Uberti si è riempita di grandi e piccini per il tradizionale 'Salvataggio della Befana' dai Vigili del Fuoco. Quest'anno l’evento si è arricchito di solidarietà grazie alla 'calza sospesa', organizzata dalla Compagnia di Sant'Andrea. L'a - facebook.com facebook

