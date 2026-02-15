Meloni vuole riportare il sereno con gli Usa | Serve maggiore integrazione con l' Europa

Meloni cerca di riavvicinare l’Italia agli Stati Uniti per rafforzare i legami con l’Europa. La premier ha detto che bisogna lavorare di più per integrare meglio i paesi europei con gli alleati americani. Durante un incontro con alcuni ambasciatori, ha sottolineato che le tensioni recenti richiedono maggiore collaborazione tra le nazioni. Un esempio concreto è la discussione sulla sicurezza comune, dove l’Italia vuole avere un ruolo più attivo.

"È evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadendo quanto già sottolineato ieri a margine della riunione plenaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Africana in merito alle parole di Merz sugli Usa. "Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di sé stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati.

Meloni arriva al consiglio Ue di Bruxelles

