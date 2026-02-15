Meloni vuole riportare il sereno con gli Usa | Serve maggiore integrazione con l' Europa
Meloni cerca di riavvicinare l’Italia agli Stati Uniti per rafforzare i legami con l’Europa. La premier ha detto che bisogna lavorare di più per integrare meglio i paesi europei con gli alleati americani. Durante un incontro con alcuni ambasciatori, ha sottolineato che le tensioni recenti richiedono maggiore collaborazione tra le nazioni. Un esempio concreto è la discussione sulla sicurezza comune, dove l’Italia vuole avere un ruolo più attivo.
"È evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadendo quanto già sottolineato ieri a margine della riunione plenaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Africana in merito alle parole di Merz sugli Usa. "Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di sé stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Europa non gli serve, gli Usa sono in competizione con la Cina”
Zelensky a Roma, Meloni cerca la sponda con gli Usa: “Per la pace serve una sintonia di vedute con l’Ue”
Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati.
Meloni arriva al consiglio Ue di Bruxelles
Argomenti discussi: Lo strappo di Merz e Meloni con Macron: vertice ristretto a Bruxelles e stop super-caccia francese; Meloni: Nemico dell’Italia chi manifesta contro i Giochi; Se al referendum sulla giustizia vince il sì il dividendo politico per Meloni arriva al 2027. Parla il prof. Luigi Di Gregorio; Bolide d’aria gelida in rotta verso l’Italia, si prepara qualcosa di grosso.
Scontri a Torino, Bindi contro Meloni: Il governo non dà ordini alla magistratura, esiste l’obbligatorietà dell’azione penale. Su La7Giorgia Meloni usa qualsiasi cosa, persino gli scontri a Torino o la tragedia di Crans-Montana, per attaccare i magistrati e fare propaganda in vista del referendum. Ma vinceremo noi col No. E si ric ... ilfattoquotidiano.it
Conte richiama Meloni: Anziché di Pucci, si occupi veramente di sicurezzaQuando ci stava lui a Palazzo Chigi era Rocco Casalino colui il quale cercava di indirizzare il discorso pubblico. Ora che al comando c'è Giorgia Meloni, invece, Giuseppe Conte proprio non sopporta ... tag24.it
Il governo fatica ad approvare il provvedimento per le Regioni colpite dalla tempesta. La presidente Meloni vuole tornare a Niscemi, ma i ritardi tra ministeri e i dubbi sulle stime dei danni rischiano di allungare i tempi degli aiuti. Finora stanziati solo 100 milioni facebook
I nemici della Patria. Ovvero come Meloni vuole coprirsi a destra x.com