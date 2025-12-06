Crosetto | Trump ha esplicitato che l’Europa non gli serve gli Usa sono in competizione con la Cina

Questa Europa, “piccola, lenta e vecchia” non serve agli Stati Uniti che affrontano Pechino per la supremazia nel mondo e nelle scorse ore Donald Trump non ha fatto altro che metterlo in chiaro. Lo sostiene il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un lungo post su X in cui commenta la Strategia di sicurezza nazionale Usa pubblicata ieri dalla Casa Bianca, aggiungendo che “ogni decisione, ogni atto futuro sarà affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina “. “La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell’avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile – ha scritto l’esponente di Fratelli d’Italia -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Europa non gli serve, gli Usa sono in competizione con la Cina”

