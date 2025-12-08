L' appello di Zelensky | Fondamentale l' unità tra Ucraina Ue e Stati Uniti
Dopo i colloqui a Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'unità tra Ucraina, Unione Europea e Stati Uniti. L'appello mira a rafforzare la collaborazione internazionale in un momento cruciale per la stabilità e la sicurezza della regione.
"Ciò che è fondamentale è l'unità tra Europa, Ucraina e Stati Uniti". Lo ha affermato Volodymyr Zelensky dopo i colloqui di Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Oggi abbiamo avuto una discussione approfondita sul nostro lavoro diplomatico congiunto con la parte americana, abbiamo delineato una posizione condivisa sull'importanza delle garanzie di sicurezza e della ricostruzione e abbiamo concordato i prossimi passi", ha affermato Zelensky. "Abbiamo anche tenuto una discussione separata sull'ulteriore sostegno alla difesa dell'Ucraina.
