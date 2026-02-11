Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa | L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha preso posizione contro l’attuale governo. In collegamento da Bruxelles, ha presentato il suo nuovo manifesto “Verso gli Stati Uniti d’Europa” e ha criticato l’alleanza tra Meloni e Merz. Secondo Schlein, questa direzione politica è sbagliata e rischia di indebolire l’Italia. La leader democratica punta a un progetto più unito e sovranazionale, lontano dalle scelte che, a suo dire, favoriscono divisioni.

La segretaria del Pd, Elly Schlein è intervenuta in collegamento a Bruxelles per presentare il manifesto "Verso gli Stati Uniti d'Europa". La proposta è quella di un'Europa più federale in cui fare fronte comune. La critica al governo Meloni è aspra: "perseguire una linea conservatrice sulla scia della Germania non favorisce l'integrazione europea" “Verso gli Stati Uniti d’Europa” non è solo un titolo: è una dichiarazione di intenti. È il manifesto con cui la delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo ha deciso di rilanciare il progetto federalista in un momento in cui, secondo i dem, l’Unione appare fragile, attraversata da paure, tentazioni nazionaliste e lentezze decisionali che rischiano di paralizzarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa: “L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata” Approfondimenti su Stati Uniti dEuropa A Davos è il giorno di Trump: “Europa va nella direzione sbagliata” Al Forum di Davos, Donald Trump ha tenuto un intervento di circa 72 minuti, commentando diversi temi di attualità. Manovra, Schlein: "Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi" – Il video La manovra presentata ha suscitato preoccupazioni tra gli italiani, in particolare per i possibili tagli e l'assenza di interventi sui salari bassi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Stati Uniti dEuropa Argomenti discussi: Direzione Pd: i riformisti si astengono. Schlein: Tutti mobilitati per il No; Schlein, avviso alle minoranze Pd: Bene il pluralismo, non la Babele; Direzione nazionale del Partito Democratico - La relazione di Elly Schlein (6.02.2026); La direzione Pd approva la risoluzione di Schlein, ma mancano i voti della minoranza riformista: Sta cambiando la natura del partito. Ue: Schlein, bisogna cambiare l'Europa, non possiamo permetterci di stare fermiBisogna cambiare l'Europa perché altrimenti rischia di restare schiacciata tra le tensioni economiche e geopolitiche. Lo ha ... agenzianova.com M.O. Schlein: sollievo per tregua, ora si prosegua verso due popoli due StatiAccogliamo con sollievo l’accordo sulla tregua. Il cammino della pace sarà ancora lungo, ma oggi è un passo decisivo, con il cessate il fuoco permanente, il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani ... partitodemocratico.it La missione nasce dall'accordo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte con l'obiettivo dichiarato di contrastrare le mire di Russia e Cina in un'area sempre più critica e garantire stabilità e difesa collettiva in - facebook.com facebook A gennaio, robusta creazione di occupazione negli Stati Uniti: 130k posti contro 68k attesi. Ma la revisione dei dati del 2025 è impressionante: creati solo 181k posti anziché i 584k inizialmente stimati, la crescita più debole in un periodo non recessivo. Peccat x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.