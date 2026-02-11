Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa | L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha preso posizione contro l’attuale governo. In collegamento da Bruxelles, ha presentato il suo nuovo manifesto “Verso gli Stati Uniti d’Europa” e ha criticato l’alleanza tra Meloni e Merz. Secondo Schlein, questa direzione politica è sbagliata e rischia di indebolire l’Italia. La leader democratica punta a un progetto più unito e sovranazionale, lontano dalle scelte che, a suo dire, favoriscono divisioni.

La segretaria del Pd, Elly Schlein è intervenuta in collegamento a Bruxelles per presentare il manifesto "Verso gli Stati Uniti d'Europa". La proposta è quella di un'Europa più federale in cui fare fronte comune. La critica al governo Meloni è aspra: "perseguire una linea conservatrice sulla scia della Germania non favorisce l'integrazione europea" “Verso gli Stati Uniti d’Europa” non è solo un titolo: è una dichiarazione di intenti. È il manifesto con cui la delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo ha deciso di rilanciare il progetto federalista in un momento in cui, secondo i dem, l’Unione appare fragile, attraversata da paure, tentazioni nazionaliste e lentezze decisionali che rischiano di paralizzarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

