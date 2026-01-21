Il ministro Meloni sottolinea l'importanza di ripristinare la comunicazione con gli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia e invita a dedicare più tempo alle decisioni sul Board di Gaza. L’Italia si mostra aperta e disponibile a partecipare, ritenendo sbagliato autoescludersi da un organismo del genere. La posizione italiana evidenzia l’interesse nel mantenere un dialogo costruttivo e responsabile su questioni di rilevanza internazionale.

L'Italia è "aperta, disponibile e interessata" al Board per Gaza. E, anzi, sarebbe persino "non intelligente" autoescludersi da un organismo del genere. Ma c'è un problema di incostituzionalità. A dirlo è Giorgia Meloni, ospite nella puntata speciale per i 30 anni di Porta a Porta su Rai 1. La proposta, assicura la premier, è interessante per "almeno due ragioni". " La prima è che l'Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell'Italia e dell'Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante", ha spiegato nel salotto di Bruno Vespa, "C'è per noi un problema costituzionale di compatibilità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Groenlandia? Con gli Usa un'assenza di comunicazione da ripristinare. Serve più tempo per il Board of Gaza"

Meloni: «Problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza»Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente.

Meloni: “La presenza dell’Italia in Groenlandia? Da discutere in ambito Nato. Disponibili per il board per Gaza”Giorgia Meloni ha affermato che la presenza dell’Italia in Groenlandia può essere discussa all’interno della NATO, senza intenti divisivi rispetto agli Stati Uniti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato

Argomenti discussi: Groenlandia, Meloni telefona a Trump: Un errore punire con i dazi i Paesi europei; Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi; Meloni gioca di sponda con Londra e Berlino sulla Groenlandia e organizza l'opposizione al bazooka francese; Meloni da Tokyo: La presenza in Groenlandia si può valutare con la Nato. Italia nel board per Gaza? Disponib….

Meloni a Porta a Porta (con Vespa e Mentana): «Invasione della Groenlandia irrealistica. Board per Gaza incompatibile con art.11. Putin? Al tavolo anche con chi è distante»Stasera, mercoledì 21 gennaio 2026, Rai 1 celebra i trent’anni di Porta a Porta con uno speciale in prima serata, pensato come una puntata–evento ... leggo.it

Meloni: Groenlandia? Con gli Usa un'assenza di comunicazione da ripristinare. Serve più tempo per il Board of GazaLa premier a Porta a Porta: Aperti, disponibili e interessati alla proposta per il Medio Oriente. Ma ci sono elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione. E su Putin: Nel multilateralismo ... msn.com

#Groenlandia, #Meloni non sarà in aula prima del Consiglio #Ue x.com

Groenlandia, Meloni non sarà in aula prima del Consiglio Ue - facebook.com facebook