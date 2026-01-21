Serve più tempo per Board of Gaza Usa? Manca comunicazione dalla Ue

L’Italia ribadisce il suo interesse per il Board di Gaza, evidenziando l’importanza di una presenza attiva e di una comunicazione efficace con l’Unione Europea. Pur riconoscendo le sfide temporali, il governo sottolinea come l’autoesclusione dall’organismo sarebbe poco strategica. La questione resta aperta, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e una partecipazione condivisa nel contesto internazionale.

L'Italia è "aperta, disponibile e interessata" al Board per Gaza. E, anzi, sarebbe persino "non intelligente" autoescludersi da un organismo del genere. Ma c'è un problema di incostituzionalità. A dirlo è Giorgia Meloni, ospite nella puntata speciale per i 30 anni di Porta a Porta su Rai 1. La proposta, assicura la premier, è interessante per "almeno due ragioni". " La prima è che l'Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell'Italia e dell'Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante", ha spiegato nel salotto di Bruno Vespa, "C'è per noi un problema costituzionale di compatibilità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

