Meloni in Etiopia rilancia il ruolo italiano | Europa più autonoma e ponte tra Unione e Africa

Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia il 15 febbraio 2026, motivata dalle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Europa, e ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra Italia e Africa. Durante il suo viaggio, ha incontrato i leader locali e ha ribadito l’intenzione di far diventare l’Italia un punto di riferimento tra il Vecchio Continente e il continente africano. Meloni ha anche evidenziato come l’Europa debba sviluppare una politica più indipendente, capace di agire senza dipendere troppo dagli Stati Uniti. La sua visita si concentra su progetti economici e culturali che possano favorire una collaborazione più

Meloni a Addis Abeba: L’Italia tra Autonomia Europea e il Nuovo Ruolo in Africa. Addis Abeba, 15 febbraio 2026 – In un contesto internazionale segnato da crescenti incertezze sull’alleanza transatlantica, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso una missione in Etiopia, rilanciando il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa e sottolineando la necessità di un’Europa più autonoma e strategica. La sua presenza ad Addis Abeba, in concomitanza con il summit dell’Unione Africana, assume particolare rilevanza alla luce delle recenti preoccupazioni espresse da Berlino riguardo alla solidità dei legami tra Europa e Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: “Scommessa che stiamo vincendo” Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per rilanciare il Piano Mattei, una strategia che mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa. Meloni due giorni in Etiopia, Piano Mattei come ‘ponte’ con l’Africa Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, Meloni: Cooperazione senza approcci paternalistici; Italia - Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: Scommessa che stiamo vincendo; Piano Mattei 2.0, Meloni rilancia dall’Africa; Meloni assente a Monaco: Africa al centro, gelo Ue e imbarazzo transatlantico. Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: Scommessa che stiamo vincendo(Adnkronos) - Dal castello di Alden Biesen e dalle temperature proibitive dell'inverno belga all'Addis International Convention Center e al clima primaverile di Addis Abeba. Reduce dal vertice informa ... msn.com Ue-Usa, Meloni 'pontiera' ad Addis Abeba: Unire e non dividereLa premier prende le distanze dalle dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco alla Conferenza di Monaco sulla cultura Maga ... adnkronos.com La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - a margine del summit Unione africana ad Addis Abeba (Etiopia) - ha definito “molto complessa” l’attuale fase delle relazioni internazionali e “particolare” quella dei rapporti tra Europa e Usa. Commentando le parol facebook Non a caso la Meloni aveva pensato bene di andarsene in Etiopia anziché a Monaco. Per evitare certe figure di m... E poi a Monaco fa freddo e la birra non è più quella degli anni '80 x.com