G20 incontro Meloni–Erdogan | focus su Nato Ucraina e Medio Oriente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 in Sudafrica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che «i due Leader hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato». «L'incontro - si legge nel comunicato - è proseguito con uno scambio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

