La via italiana all’Artico | cooperazione pace e sviluppo Meloni | Deve essere sempre più una priorità per Ue e Nato

L’Italia promuove una strategia per l’Artico focalizzata su cooperazione, pace e sviluppo. Con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra UE e Nato, questa visione mira a garantire stabilità e progresso nella regione. Meloni sottolinea l’importanza di far diventare questa area una priorità per le istituzioni europee e alleate, puntando a un approccio condiviso che favorisca dialogo e sostenibilità nel rispetto delle risorse e dell’ambiente.

Una visione geostrategica basata sulla cooperazione e che si sviluppi nel perimetro dell'Unione europea e della Nato. È la via italiana all'Artico, illustrata nel corso della presentazione della nuova strategia nazionale per la regione. «L'Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali, e intende continuare a fare la propria parte per preservare l'Artico come area di pace, cooperazione e prosperità », ha spiegato la premier Giorgia Meloni nel messaggio inviato all'evento di Villa Madama. La strategia italiana per l'Artico: al centro i valori della cooperazione.

