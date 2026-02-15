Melissa Satta | il dramma dopo Boateng e la rinascita

Melissa Satta ha attraversato un momento difficile dopo la separazione da Boateng, che le ha causato un forte crollo emotivo e una perdita di peso significativa. La showgirl ha parlato apertamente delle sofferenze vissute in quel periodo, ricordando come ha dovuto affrontare notti insonni e ansie quotidiane. Recentemente, però, ha iniziato un percorso di rinascita, dedicandosi alla famiglia e al benessere personale.

La showgirl e conduttrice Melissa Satta svela il crollo psicologico e la perdita di peso seguita alla separazione dal calciatore. La showgirl e conduttrice Melissa Satta svela il crollo psicologico e la perdita di peso seguita alla separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng In occasione dei suoi quarant’anni Melissa Satta ha deciso di confessarsi a cuore aperto nello studio di Verissimo. La showgirl ha ripercorso i momenti più bui della sua vita privata, focalizzandosi in particolare sulla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Le sue parole descrivono una sofferenza profonda che è sfociata in un vero e proprio deperimento fisico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Kevin-Prince Boateng, ex calciatore e padre di Maddox, ha incontrato Melissa Satta nel 2011 e da allora la loro storia ha attirato molte attenzioni.

Melissa Satta ha raccontato a Verissimo che il suo divorzio da Kevin Boateng le ha provocato un forte dolore, tanto da farle perdere dieci chili.

