Melissa Satta | il dramma dopo Boateng e la rinascita
Melissa Satta ha attraversato un momento difficile dopo la separazione da Boateng, che le ha causato un forte crollo emotivo e una perdita di peso significativa. La showgirl ha parlato apertamente delle sofferenze vissute in quel periodo, ricordando come ha dovuto affrontare notti insonni e ansie quotidiane. Recentemente, però, ha iniziato un percorso di rinascita, dedicandosi alla famiglia e al benessere personale.
La showgirl e conduttrice Melissa Satta svela il crollo psicologico e la perdita di peso seguita alla separazione dal calciatore. La showgirl e conduttrice Melissa Satta svela il crollo psicologico e la perdita di peso seguita alla separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng In occasione dei suoi quarant’anni Melissa Satta ha deciso di confessarsi a cuore aperto nello studio di Verissimo. La showgirl ha ripercorso i momenti più bui della sua vita privata, focalizzandosi in particolare sulla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Le sue parole descrivono una sofferenza profonda che è sfociata in un vero e proprio deperimento fisico. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Kevin-Prince Boateng, chi è l’ex marito di Melissa Satta e padre del figlio Maddox
Kevin-Prince Boateng, ex calciatore e padre di Maddox, ha incontrato Melissa Satta nel 2011 e da allora la loro storia ha attirato molte attenzioni.
“Il divorzio da Boateng? È stato come un lutto, ho perso dieci chili. Sono stata malissimo, uno psichiatra mi ha aiutata anche con le medicine”: la confessione di Melissa Satta a Verissimo
Melissa Satta ha raccontato a Verissimo che il suo divorzio da Kevin Boateng le ha provocato un forte dolore, tanto da farle perdere dieci chili.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Verissimo, Melissa Satta torna a parlare della fine della storia con Kevin Prince Boateng: Persi 10 chili, non reagivo piùVerissimo, Melissa Satta torna a parlare della fine della storia con Kevin Prince Boateng: Persi 10 chili, non reagivo più. isaechia.it
Melissa Satta a Verissimo, il dolore per Boateng e la dichiarazione a Carlo Beretta: Matrimonio e un figlio, dico sìMelissa Satta festeggia i 40 anni a Verissimo: dal divorzio alla rinascita, fino all’amore con Carlo Beretta e al messaggio commovente del figlio Maddox. libero.it
Melissa Satta: "Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto" #melissasatta x.com