Meghan Markle lancia linea cioccolata per San Valentino la prima tavoletta è per Harry

Meghan Markle ha deciso di sorprendere il marito Harry con una linea di cioccolato in edizione limitata per San Valentino. La prima tavoletta è stata dedicata proprio a lui, mentre la collezione include anche due creme spalmabili ai gusti lampone e fragola. Una novità dolce e personale, pronta a far sorridere la coppia in occasione della festa degli innamorati.

(Adnkronos) – Quattro tavolette di cioccolato in edizione limitata e due creme spalmabili al gusto lampone e fragola, la Signature Chocolate Collection. Prezzo al dettaglio 62 dollari. E' la linea lanciata da Meghan Markle con il suo marchio 'As Ever' in occasione di San Valentino, dove la vera novità è una barretta di cioccolato fondente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com



