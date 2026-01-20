Dieci anni dopo il primo incontro, il principe Harry e Meghan Markle sono tornati a condividere un momento intimo, danzando a piedi nudi su un prato, con il video girato dalla loro figlia Lilibet. Ricordando il loro inizio nel 2016, questa immagine riflette l’evoluzione della loro storia d’amore, tra privato e pubblico, in un contesto di semplicità e affetto familiare.

Era il 2016 (l’anno tornato clamorosamente alla ribalta), e il mondo scopriva l’amore tra il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice di Suits, Meghan Markle. A distanza di 10 anni la coppia si è sposata, ha avuto due figli, ha abbandonato la famiglia reale e si è trasferita in California, ma appare ancora innamorata come il primo giorno. Lo ha voluto sottolineare proprio la duchessa di Sussex con un video che la riprende mentre balla a piedi nudi in un prato con il marito, un filmato girato dalla figlia minore Lilibet. GUARDA LE FOTO Harry e Meghan tra baci e sguardi complici: le foto di una coppia ad alto contatto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Harry e Meghan Markle, dieci anni dopo il primo incontro danzano insieme innamorati e a piedi nudi su un prato: il video girato dalla figlia Lilibet

La danza a piedi nudi di Meghan e Harry: il romantico ballo in giardino ripreso dalla figlia LilibetUn video condiviso da Meghan Markle mostra un momento di intimità familiare, in cui lei e Harry ballano a piedi nudi nel giardino, ripreso dalla loro figlia Lilibet.

Leggi anche: Meghan Markle e la figlia Lilibet a piedi nudi: cos’è il grounding

