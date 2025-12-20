Il duca e la duchessa del Sussex condividono sui social una foto privata di famiglia con i figli Archie e Lilibet. Contemporaneamente pubblicano il tradizionale biglietto di auguri natalizio, con una foto di loro due mano nella mano a Vancouver, e un video in cui annunciano i cambiamenti apportati al loro ente di beneficenza, Archewell. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan augurano buon Natale con una foto privata con i figli Archie e Lilibet (completamente diversa dalla cartolina di Kate Middleton e William)

