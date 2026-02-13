Certificati arbitrari per non rimpatriare migranti 6 medici indagati a Ravenna

A Ravenna, sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati arbitrari che hanno impedito il rimpatrio di alcuni migranti, con l’obiettivo di nascondere eventuali irregolarità o omissioni nelle diagnosi. Sarà verificato se i certificati fossero volutamente incompleti o del tutto inventati per bloccare le procedure di espulsione. Un dettaglio che distingue questa inchiesta è che alcuni dei medici avrebbero firmato documenti senza averli mai visitati i pazienti.

L'inchiesta – secondo quanto riportato dal Resto del Carlino – vede almeno sei medici indagati. Le verifiche della squadra Mobile sono durate per l'intera giornata. Nel mirino degli investigatori soprattutto dispositivi che possano contenere comunicazioni varie, messaggi, scambi. Obbiettivo degli inquirenti è verificare se in diversi casi accaduti a Ravenna, i certificati fossero dolosamente incompleti o addirittura del tutto arbitrari nell'attestare l'inidoneità al rimpatrio. (ANSA)