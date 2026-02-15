Il ministro Nordio ha accusato il Csm di aver messo in atto un meccanismo para-mafioso, suscitando forti reazioni da parte delle opposizioni. La polemica si accende mentre si avvicina il voto sul referendum, e molti politici denunciano che queste parole alimentano tensioni ingiustificate contro i magistrati. Nelle ultime ore, sui social e nelle aule parlamentari, si sono moltiplicate le critiche, e alcuni hanno parlato di un tentativo di screditare l’intera categoria.

Roma, 15 febbraio 2026 – Il dibattito sulla riforma della Giustizia a poco meno di una mese dal referendum infiamma la politica. È polemica sulle ultime dichiarazioni di Carlo Nordi o. Dalle pagine del Mattino di Padova il guardasigilli difende il meccanismo del sorteggio per il Csm introdotto dalla legge costituzionale da lui promossa: “Rompe questo meccanismo para-mafioso, questo verminaio correntizio, come l'ha definito l'ex procuratore antimafia Benedetto Roberti, poi eletto con il Pd al Parlamento europeo. Un mercato delle vacche”. Nordio: verminaio correntizio nel Csm, solo il sorteggio può romperlo “Lo scandalo Palamara ha mostrato tutto questo – spiega il ministro – ma hanno messo il coperchio su questo scandalo, 4 o 5 disgraziati costretti alle dimissioni e poi nulla è cambiato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Meccanismo para-mafioso nel Csm”. Bufera sulle parole di Nordio, le opposizioni: fango sui magistrati

